США приготовились отозвать всех дипломатов из Киева в течение двух дней

В течение ближайших двух суток Белый дом намерен отозвать всех оставшихся в Киеве дипломатов, сообщают источники.

CBS News сообщает, что Белый дом «готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24–28 часов», передает РИА «Новости».

Напомним, источник по дипломатической службе США сообщил, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности. При этом здание посольства в Киеве «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.