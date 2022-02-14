 

США приготовились отозвать всех дипломатов из Киева в течение двух дней

14.02.2022, 1:16, Новости дня
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В течение ближайших двух суток Белый дом намерен отозвать всех оставшихся в Киеве дипломатов, сообщают источники.

CBS News сообщает, что Белый дом «готовится отозвать всех служащих США из Киева в течение следующих 24–28 часов», передает РИА «Новости».

Напомним, источник по дипломатической службе США сообщил, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности. При этом здание посольства в Киеве «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.



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