 

Гордон: Офис президента распускает слухи, что Гордон уехал за границу. Даже не надейтесь. Мы отсюда не уедем

14.02.2022, 0:58, Новости дня
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Видео обнародовано в Instagram Гордона. 

“В Киеве сейчас 22.57. Тупорылый Офис нашего президента распускает слухи, что Гордон уехал за границу. Спешно, срочно сбежал, записал патриотическое видео и сбежал. Сидим с женой по имени Алеся Бацман дома. Никого не трогаем, пьем коньяк за этих идиотов из ОП. Лучше бы вы так Родину защищали, во всяком случае, лучше бы обратились к народу, рассказали, что тут всем делать. Собаки тупые. Пьем за то, чтобы [президент РФ Владимир] Путин не дернулся, а если дернется получил по зубам и никогда больше не дергался на нашу страну”, – сказал Гордон. 

Бацман ответила, что будет пить не за Офис президента, а за украинский народ, которому “не повезло иметь такое руководство в такой трудный для страны момент”, и за терпение украинцев. 

“Чтобы у вас не было сомнений, что мы сейчас находимся дома, покажу вам: вот – канал “Киев”, время 22.58″, – сказал журналист, подойдя к телевизору. 

“Ребята, мы в Киеве. Пусть те, кто в этом сомневаются, даже не надеются, что мы куда-то уедем. Мы отсюда не уедем никуда, это наш город. Держимся”, – добавил он. 

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Допис, поширений Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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