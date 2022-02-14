Киев попросил о встрече с Россией

…и всеми государствами – участниками Венского документа после разговора Байдена и Зеленского.

Киев запросил встречу с Россией и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения ситуации с перемещением войск вдоль украинской границы. Об этом в своем твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — пояснил он.

Новость о запросе украинского внешнеполитического ведомства появилась сразу же после окончания телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Их разговор длился около часа. Как сообщается на сайте Белого дома, Байден пообещал, что Соединенные Штаты будут быстро и решительно реагировать вместе со своими союзниками и партнерами на любую агрессию против Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три дня до 16-го

Фактчекинг войны, или следите за бензовозами

Венский документ, принятый Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 11 лет назад, предполагает, что государство может запросить у другой страны данные о военной активности близ своих границ. Такой запрос МИД Украины сделал два дня назад, однако ответа не получил. Источник в российском внешнеполитическом ведомстве назвал требования Киева необоснованными.

Согласно документу, если от страны не последует ответа или тот покажется недостаточным, государство, отправившее запрос, может обратиться к другим участникам ОБСЕ для созыва чрезвычайного собрания.

—