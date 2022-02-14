 

Ресницы можно испортить тушью: каких компонентов не должно быть в составе

14.02.2022, 0:50, Разное
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Тушь для ресниц – один из самых популярных видов косметики. Он присутствует в макияже большинства современных женщин. Но далеко не все обращают внимание на состав этого продукта. Однако он имеет большое значение. Ведь некачественная косметика для глаз может нанести вред здоровью и ресницам. В статье мы расскажем о вредных компонентах туши, которых не должно быть в ее составе.

Натуральный пчелиный воск

Этот ингредиент придает ресницам объем. Он делает тушь вязкой, что позволяет ее наносить несколькими слоями. Но у натурального пчелиного воска есть и негативные стороны. Он может вызвать аллергию у чувствительных людей, хотя и находится в туши в очень малой концентрации.

У аллергиков воск может вызвать покраснение глаз и зуд. Он раздражает слизистую оболочку и кожу век. Чаще всего воспаление возникает на линии роста ресниц, что приводит к выпадению волосков.

Кроме этого пчелиный воск закупоривает волосяные фолликулы ресниц. Он препятствует поступлению кислорода. Это приводит к истончению и потере ресничек.

Вещества, выделяющие формальдегид

Формальдегид – это химическое соединение, которое присутствует в дешевых лаках для ногтей, бытовых красках и клеях. Этот компонент не содержится в туши для ресниц. Но в состав косметики могут входить вещества (мочевина, бронидокс и т.д.), которые выделяют формальдегид.

Если вещества, выделяющие формальдегид, попадают на нежную кожу век, то это вызывает воспалительную реакцию. Линия роста ресниц покрывается корочкой. Воспаление сопровождается зудом и выпадением волосков.

Ртуть

Большинству людей известно, что ртуть ядовита. Многие из нас боятся разбить градусник и получить отравление. Но далеко не все знают, что некоторые виды туши для ресниц содержат ртуть.

Это вещество добавляют в тушь в качестве дезинфицирующего компонента. Ртуть эффективно уничтожает бактерии, вирусы и грибки внутри тюбика. Но при этом она опасна не только для ресниц, но и для всего организма.

Ртуть всасывается в волосяные луковицы ресниц, что приводит к выпадению волосков. Затем ядовитый компонент проникает в тело человека. Он негативно влияет на почки и нервную систему.

Обнаружить этот вредный компонент довольно сложно. Иногда производители не указывают на упаковке, что в туши присутствует ртуть. Чтобы избежать интоксикации, следует приобретать продукт проверенных брендов, которым вы доверяете.

Заключение

Когда вы приобретаете тушь, обязательно обращайте внимание на ее состав. Если в продукте содержатся вредные компоненты, то лучше откажитесь от покупки.



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