Назван необходимый уровень коллективного иммунитета для «омикрона»

Коллективный иммунитет к штамму коронавируса «омикрон» в России должен составлять 90% для снижения подъема заболеваемости, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

«К «омикрону» коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рекомендовала в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 на фоне распространения «омикрон»-штамма проводить самостоятельное тестирование на коронавирус.