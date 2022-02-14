 

Умерла озвучившая Умку актриса дубляжа

14.02.2022, 0:32, Новости дня
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Заслуженнная артистка РСФСР и актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, озвучившая Умку, умерла на 91-м году жизни, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

«Вчера узнал, что еще в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова – голос нашего детства, тот самый Умка», – написал Капков в Facebook.

Он добавил, что Корабельникова также озвучивала Пьеро, Антошку с картошкой, Гуньку из «Незнайки», Вовку из «Блудного попугая» и многих других героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, «голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов».

Маргарита Корабельникова родилась 19 июня 1931 года в Кишиневе. В 1953 году она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина.

Корабельникова работала в московском Театре имени М. Н. Ермоловой, затем – в Московском драматическом театре. А с 1956 года стала актрисой Киностудии имени М. Горького. В последний раз она появилась на экране в 2008 году в документальном сериале «Фабрика чудес».



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