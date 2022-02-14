В офисе Зеленского назвали бессмысленным закрытие воздушного пространства Украины

Советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что республика «не видит смысла» закрывать свое воздушное пространство, поскольку это напомнило бы «частичную блокаду», информирует Reuters.

«Самое главное, что сама Украина не видит смысла в закрытии воздушного пространства. Это нонсенс. И, на мой взгляд, это чем-то напоминает частичную блокаду», – приводит его слова «Коммерсант».

Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».

Чуть позже пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины.