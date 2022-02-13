 

Землетрясение произошло на армяно-грузинской границе

13.02.2022, 23:44, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у села Самеба в 58 км от Тбилиси, следует из данных Национального центра сейсмического мониторинга Грузии. МЧС Армении сообщает, что сила землетрясения на армяно-грузинской границе составила 6–7 баллов.

Село Самеба находится в регионе Самцхе-Джавахети. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Сильные толчки чувствовались в столице Грузии, передает РИА «Новости».

Центр сейсмического мониторинга при Университете Илии сообщает, что по меньшей мере еще два подземных толчка магнитудой 4,5 и 4,1 были зафиксированы в Грузии. Эпицентр, как и ранее, располагался в районе села Самеба недалеко от границы с Арменией, передает ТАСС.

Сейсмологическая сеть национального центра сейсмозащиты Армении зарегистрировала в 16 км северо-восточнее города Бавра землетрясение магнитудой 5,2. Указывается, что очаг залегал на глубине 10 км, а сила толчков в эпицентре составила 6–7 баллов. Землетрясение ощущалось силой 4–5 баллов в Ширакской, Лорийской, Арагацотнской областях Армении и 3 балла – в Ереване. Разрушений, по предварительным данным, нет. МЧС Армении заявило о продолжении афтершоковой активности.

Республиканская cейсмологическая служба Азербайджана также сообщила, что эпицентр подземных толчков, которые ощущались в ряде районов, находился на грузино-армянской границе, магнитуда составила 5,9. Азербайджанские СМИ сообщили о землетрясении магнитудой 3,5 в городе Гянджа.

Жители Кабардино-Балкарии также ощутили толчки от землетрясения, жертв и разрушений нет, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Напомним, год назад, 13 февраля 2021 года, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в Армении. Эпицентр располагался в 11 км к югу от Еревана.



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