Зеленский попросил Байдена прилететь на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Киев, сообщил офис главы украинского государства. Источники заявляют, что Зеленский призвал Байдена приехать «как можно скорее».

В заявлении офиса Зеленского говорится, что украинский президент поблагодарил Байдена «за поддержку» и «пригласил его посетить Украину с визитом». Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».

При этом CNN со ссылкой на правительственный источник в Киеве сообщает, что Зеленский попросил Байдена посетить Украину «как можно скорее», а также запросил у США «дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки». При этом CNN, ссылаясь на неназванного чиновника США, утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне кризиса «маловероятен».

Офис президента Украины, которой якобы грозит «российское вторжение», также сообщил, что Киев «выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта». При этом Зеленский «отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности» Украине. Он сказал, что Киев готов обсуждать эти гарантии в любых возможных форматах, власти страны понимают все существующие риски и готовы к любому развитию ситуации.

Зеленский заявил: «Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой. Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства».

Напомним, это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала года. Разговор продолжался чуть менее часа. Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны России.

Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого. Более того, началось сворачивание авиасообщения с Украиной.