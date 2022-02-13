Зеленский пригласил Байдена посетить Украину в “ближайшие дни”

“Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации”, – сказал Зеленский.

Лидеры обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Зеленский сказал, что украинская сторона понимает все текущие риски и готовая к любому развитию ситуации.

“Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой”, – сказал он.

Зеленский отметил, что Украина “чувствует” поддержку международных партнеров.

“И мы рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений”, – заявил он.

Президент Украины поблагодарил Байдена за непреклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил “важность предоставления действенных гарантий безопасности” Украине.

“Мы готовы обсуждать их в разных форматах”, – сказал он.

Президенты также подтвердили единство позиций, касающихся “важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности”. Зеленский подчеркнул, что Украина выступает за мирное урегулирование конфликта.

Также украинский президент отметил важность усилий США в консолидации международной поддержки Украины и “высоко оценил” взаимодействие с США в области безопасности и обороны.

“Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства”, – заявил он.

Лидеры обсудили санкции на случай эскалации агрессии со стороны РФ.

Беседа Зеленского и Байдена продолжалась около часа. Президент Украины сообщал, что среди тем разговора были безопасность, экономика, санкции и российская агрессия. В Белом доме информировали, что Байден “ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины”.

Контекст:

Предыдущий телефонный разговор лидеров состоялся 27 января. Канал CNN сообщал, что разговор якобы прошел не очень хорошо из-за разногласий по поводу оценок уровня риска вторжения России в Украину. Зеленский отрицал наличие недоразумений во время переговоров с Байденом.

12 февраля Байден, а также президент Франции Эммануэль Макрон провели экстренные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, в ходе разговора президентов РФ и Франции Путин заявлял, что западные страны не хотят “подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей”.

Макрон после беседы с Путиным говорил с Зеленским по телефону. Президент Украины информировал, что говорил с собеседником о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках “Нормандской четверки” и трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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