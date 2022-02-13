 

Бизнесмены на чартерных рейсах улетают из Украины – “Украинская правда”

13.02.2022, 23:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным издания, такого потока чартеров не было за последние шесть лет наблюдений. 

Среди бизнесменов, чьи самолеты покинули страну 13 февраля, издание называет Бориса Колесникова, Андрея Ставницера и Вадима Нестеренко. 

Колесников сказал изданию, что его самолет улетел на техобслуживание, а сам он находится в Киеве и не намерен никуда уезжать. В пресс-службе Ставницера заявили, что бизнесмен отправился в командировку и вернется в ближайшие дни. 

По данным СМИ, один из бортов Рината Ахметова улетел в Цюрих 30 января, еще один якобы покинул страну сегодня. Также 30 января из Украины якобы улетел Виктор Пинчук. 

12 февраля, как пишет издание, из Украины улетели Вадим Столар и Василий Хмельницкий, в пресс-службе Хмельницкого сообщили, что он вместе с командой отправился на учебу и вернется в Украину 20 февраля. Поездка была запланирована за три месяца, сообщили там и добавили, что дети бизнесмена остаются в Украине. 

Также, по информации “Украинской правды”, частный самолет на 50 мест заказал нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Игорь Абрамович. Источники издания говорят, что этот борт должен вывезти однопартейцев и родных нардепа в Вену. 

10 февраля Украину покинули Вадим Новинский и Александр Ярославский, добавило издание. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / США потребовали прекратить работу генконсульства Белоруссии в Нью-Йорке

25.06 / “Воздушная маршрутка”. Украинская авиакомпания начала совершать промежуточные остановки на внутренних рейсах

14.02 / В Украине за сутки почти 19 тыс. человек получили прививки от COVID-19

09.11 / МИД пообещал использовать все возможности для урегулирования конфликта в Карабахе

12.11 / Турция обещала продолжить проверку систем ПВО С-400

20.08 / Сорок фильмов, созданных за 30 лет. В Киеве пройдет фестиваль “Кинобукет”

13.11 / Глава ВАДА назвал допинговый кризис в РФ «величайшим скандалом» в спорте

25.06 / Песков прокомментировал перевод Сапеги под домашний арест

04.09 / Стало известно об отъезде экс-вице-президента Афганистана в Таджикистан

13.03 / Стали известны подробности смерти житомирской студентки, которую якобы на мороз выгнал водитель маршрутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика