Бизнесмены на чартерных рейсах улетают из Украины – “Украинская правда”

По данным издания, такого потока чартеров не было за последние шесть лет наблюдений.

Среди бизнесменов, чьи самолеты покинули страну 13 февраля, издание называет Бориса Колесникова, Андрея Ставницера и Вадима Нестеренко.

Колесников сказал изданию, что его самолет улетел на техобслуживание, а сам он находится в Киеве и не намерен никуда уезжать. В пресс-службе Ставницера заявили, что бизнесмен отправился в командировку и вернется в ближайшие дни.

По данным СМИ, один из бортов Рината Ахметова улетел в Цюрих 30 января, еще один якобы покинул страну сегодня. Также 30 января из Украины якобы улетел Виктор Пинчук.

12 февраля, как пишет издание, из Украины улетели Вадим Столар и Василий Хмельницкий, в пресс-службе Хмельницкого сообщили, что он вместе с командой отправился на учебу и вернется в Украину 20 февраля. Поездка была запланирована за три месяца, сообщили там и добавили, что дети бизнесмена остаются в Украине.

Также, по информации “Украинской правды”, частный самолет на 50 мест заказал нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Игорь Абрамович. Источники издания говорят, что этот борт должен вывезти однопартейцев и родных нардепа в Вену.

10 февраля Украину покинули Вадим Новинский и Александр Ярославский, добавило издание.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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