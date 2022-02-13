В результате ДТП в Николаевской области погибло четверо взрослых и ребенок

Авария произощла в воскресенье около 19.45 на трассе Киев – Одесса, столкнулись автомобили Toyota и MAN.

“В результате столкновения транспортных средств водитель легковушки и четверо его пассажиров, в том числе ребенок около 7-8 лет, погибли на месте”, – говорится в сообщении.

Водитель грузовика не пострадал.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшим за собой гибель нескольких людей). Санкция статьи предусмаритвает до 10 лет лишения свободы.

ВИДЕОВидео: Поліція Миколаївщини / YouTube



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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