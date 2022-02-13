Мнение: Три дня до начала войны…

Похоже, что дело идет к тому, что 16 февраля Путин и Шойгу узнают, что российская армия напала на Украину. Им экстренно доложат, о чем с пометкой «Молния!» сообщают CNN, BBC да Bloomberg, даже если Путин и Шойгу в этот день снова будут в тайге…

Украина и весь цивилизованный мир, похоже, уже давно знают точную дату нападения России на Украину. Не пропадать же информационно-пропагандисткой подготовке. Не отыгрывать же назад, не извиняться. Тем более, что Россия сама виновата, что заставила мир поверить, что готовится к нападению на Украину.

Правильно пишет мой коллега Валерий Ширяев.

Если открыть украинские и европейские СМИ 2016-18 годов, то численность российских войск по границам Украины там обозначена ровно теми же цифрами — 80-100 тысяч человек. Почему же шесть лет это не становилось причиной кризиса? Полагаю, все это — рукотворная медийная катастрофа, спровоцированная Кремлем: вал учений, перемещения войск и молчаливые силуэты «Искандеров» на спутниковых снимках, — положили начало рискованной игре.

И администрация Байдена приняла вызов, действуя другими методами. Идет война нервов. В нашей стране тоже есть ее жертвы, психика начала сдавать по всему периметру. Многими участниками ток-шоу на федеральных каналах овладели настроения, описанные Жванецким в истории о похоронах в Одессе: «что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем своё, гори оно огнем!»

Но за восторженной истерией видна теперь и растерянность. Одновременно с объявлением даты вторжения российских войск на Украину журнал «Эксперт» опубликовал мудрый план воровства американских патентов как важнейшего элемента национальной политики, который спасет нашу экономику от санкций. Консервативно настроенный эксперт по внешней политике, которого я ознакомил с этим безумием, ответил с горечью: «Есть разные инструменты.

Но если они введут «невиданные санкции», то дальше-то чего бояться? Можно хоть доллары печатать, хоть ПЗРК террористам продавать».

Вот так отозвалась в смятенных умах, близких Изборскому и Валдайскому клубам, рисковая игра Кремля на границах с Польшей и Украиной.

Кремль продолжает недешевую кампанию бесконечных угрожающих маневров. Запад старательно рисует Путину клыки и рога в мировой прессе, предрекая скорый конец света. Украинское правительство стоит перед угрозой продовольственной паники и разбалансировки рынка товаров первой необходимости, пытаясь по мере возможности успокоить граждан. Международные страховщики намереваются с 14 февраля отозвать гарантии на перелеты над Украиной. Это означает, что авиаперевозки в стране могут полностью остановиться.

Но главная опасность для мира по-прежнему кроется на линии соприкосновения в Донецком бассейне. Возобновление и быстрая эскалация боевых действий в зоне ответственности батальона или полка где-то под условной Марьинкой вполне возможна. Ее куда проще начать, контролировать и, во избежание драконовских ответных мер, представить как внутриукраинский конфликт. Если Кремль решит, что мало страху нагнал на партнеров по переговорам, достаточно одного телефонного звонка.

Подробности

В общем, похоже, что все и всё готовы к войне. А раз готовы, то почему бы и не начать? Даже если Россия даже не собиралась нападать на Украину. Кто поверит России?

На снимке: Владимир Путин и Сергей Шойгу в тайге. Март 2021 года, фотография отсюда

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