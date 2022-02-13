 

Депутатам от фракции Зеленского рекомендовали оставаться на Украине

13.02.2022, 23:00, Новости дня
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Депутатам Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» рекомендовали не покидать территорию Украины, сообщил парламентарий, входящий в состав фракции, Александр Качура.

«Да, нас попросили в чатах и рекомендовали не покидать страну. Потому что на самом деле уехать из страны сейчас это аморально», – сообщил он изданию Lb.ua.

В свою очередь заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук уточнила, что все депутаты фракции, находящиеся заграницей, должны вернуться в страну срочно.

«Все депутаты должны быть на Украине на пленарной неделе. Кто за границей, возвращается срочно», – сообщила она изданию. По ее словам, эта рекомендация связана с необходимостью обеспечить максимальную явку депутатов фракции на ближайшей пленарной неделе парламента.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



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