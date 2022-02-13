Завершилось заседание Спортивного арбитража по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрения апелляций на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщил генсек суда Матье Риб.

Выездная панель CAS начала заседание в 20.30 по местному времени (в 15.30 мск) и продолжалась почти семь часов. Риб заявил, что заседание «было долгим». Он отказался «комментировать его итоги». Решение планируется «объявить решение после часа-двух (по местному времени) на сайте», передает РИА «Новости».