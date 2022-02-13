 

Завершилось заседание Спортивного арбитража по делу Валиевой

13.02.2022, 23:00, Новости дня
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Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрения апелляций на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщил генсек суда Матье Риб.

Выездная панель CAS начала заседание в 20.30 по местному времени (в 15.30 мск) и продолжалась почти семь часов. Риб заявил, что заседание «было долгим». Он отказался «комментировать его итоги». Решение планируется «объявить решение после часа-двух (по местному времени) на сайте», передает РИА «Новости».



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