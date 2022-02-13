Мнение: “В мутном зеркале общественной уборной”

А ведь мог он когда-то!

“Теперь о постмодернистах-карнавалистах, обо всех этих что-то себе чеширских котах с эпилептоидной вязкостью. Кстати, знаете, что это означает – “эпилептоидная вязкость”? Это когда человек принципиально не может выйти из ситуации. Стоит в прихожей: “ухожу-ухожу”, – а говорит часами. Вроде и сам не рад, и хозяина мучает, а выкарабкаться не может. Тоже черта “моего несчастного народа”. Кот – животное английское – улыбнулся и ушёл. А если русский начал откланиваться – это навсегда. Дубль – два, дубль – три.

Уже по одному этому “постмодернизм” у русских просто невыносим. Мало того, что нет сюжета, нет мистики жизни, а лишь карнавальный калейдоскоп событий, мало того, что вместо деус экс махина – унылый автор, тянущий на верёвке телегу повествования с четырёхугольными колёсами. Кроме того, это всё тянется в дурной бесконечности. ВЕЧНО. Если же постмодернист видит, что где-то есть самодвижение, есть сюжетная последовательность, – с началом, кульминацией и развязкой, – ему обязательно кажется, что так не может быть, что кто-то же тянет за верёвку, и тянет так же неодушевлённо и механически: пошлая реклама, взятки, выклянчивание пособий.

Для русского человека по его культуре современной, да и по природным склонностям, этот “карнавализм” есть сифилис. Не новомодный спид, а именно старый добрый сифилис. Что-то такое же подлое, подхваченное по глупости и распущенности, но в отличие от спида ещё и поражающее мозг, и страшно заразное, не щядящее никого, вплоть до собственных детей. Вы подумайте, ну кого может воспитать “постмодернист” из собственного ребёнка? Только такого же “постмодерниста”. Придёт старенький папка.

– Чо те, батя?

– Да, вот, сынок, умираю скоро. Пришёл попрощаться.

– Да ты чо, старик, в эти все заморочки типа “отцы-дети” веришь? Иди “Муму” читай.

Шестидесятники где-то в тайниках души скрывали надежду: “А вдруг – ГЕНИИ?”. “Может же быть такое?” Эта черта, по крайней мере, трогательная. Восьмидесятник посмотрел на своё лицо в мутном зеркале общественной уборной и ухмыльнулся: “Гений не гений, а свой интерес имею”. И это детство уже позорное, навсегда. Они всё время говорят “мы, взрослые”, “надо жить реальной жизнью”, все для них “инфантилы”, “закомплексованные подростки”. Но их ум – это ум детский, бабий: купила лифчик по дешёвке, день вроде не зря прожит. В начале 90-х было необыкновенно интересно наблюдать, как они, как им казалось, понимающе заглядывали мне в глаза и хотели в них поймать прищур удачливого и ловкого барыги. У них не получилось (“скандал”, “известность”), а у Галковского – получилось. Почему? Да ЛОВКИЙ МУЖИК. Это позорная низость, точнее низменность души восьмидесятников.

Но самое отвратительное это когда декларируется “духовность” этого поколения – поколения воинствующего мещанства. Когда всё-таки хотят “по-гамбургскому счёту”, но сами про себя ЗНАЮТ ВСЁ. О себе человек глубоко внутри знает всё, всю правду. “Знал” ли такое Тарковский? – Нет. Бродский? – Сомневаюсь. Они наивно верили в собственную исключительность. И уже хотя бы за эту наивную веру Господь их наградил. Восьмидесятники “знают”. И СЛОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО от них не дождёшься. “Я маленькая тварь, но свой интерес имею”. Нет, не “тварь”, это было бы спасительным криком, срывом голоса посреди заунывного зудения, нет, я маленький хозяин. Деревенский “пацан” с наслаждением раздавивший соседского курёнка или нашедший верёвочку. МАЛЕНЬКИЙ хозяин.

А ведь, умный восьмидесятник, жизнь вообще сплошное ДЕТСТВО. Полюбил девушку – Чо ты, всерьёз что ли? Женился. – Ну-ну. Родился ребёнок – Восьмидесятник скрючил рожу: “Уа-уа”. Вырос сын, ушёл из дома, умерла жена. Сам заглянул в лицо смерти. Скоро смерть, вот и пришла.

– А чо ты, чувак, в натуре, детство это – умирать. Жил-жил и вдруг умер – детство. Надо взрослее быть. Купил пиджак – и в контору. А тут вдруг умер. А дальше что? Глупо это.

А восьмидесятник – умный”.

Галковский Д.Е. “Книга благодарностей и просьб”, 1999 (№4)

Живой, настоящий, горький текст.