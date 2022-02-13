Порошенко обвинил Зеленского в срыве закрытого совещания в Раде

Порошенко сказал, что в 16.00 сегодня должно было состояться закрытое заседание согласительного совета Рады, на нем планировали заслушать главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, министра обороны Алексея Резникова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, министра внутренних дел Дениса Монастырского и руководителей разведки.

“Мы категорически против паники и именно поэтому пытались передать свои предложения, приглашая Зеленского в парламент, предлагая принять участие во встрече с Зеленским в Офисе президента, чтобы использовать весь опыт, все знания, все связи, чтобы сохранить мир, защитить людей и страну. К сожалению, сегодня встреча, запланированная на 16.00, была отменена Зеленским. Он дал поручение ее сорвать, а председатель Верховной Рады [Руслан Стефанчук] повел себя не как глава украинского парламента, а как слуга – не народа, а слуга Зеленского”, – заявил Порошенко.

Пресс-секретарь Стефанчука Мария Дейнеко говорила, что заседание перенесли на 16.00 14 февраля, но не говорила о причинах этого решения.

По словам Порошенко, власти объяснили перенос заседания отсутствием кворума.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/236110512069792/

Фракции “Европейская солидарность” и “Голос” 12 февраля выступили с призывом провести в выходные внеочередное заседание Рады в связи с угрозой нового вторжения РФ, но эта инициатива не была поддержана. 13 февраля стало известно о переносе встречи глав фракций парламента с премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителями силовых и экономических министерств и ведомств.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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