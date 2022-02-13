Американские дипломаты, которые остаются в Украине, переезжают работать во Львов – СМИ

Издание пишет, что решение о переезде было принято срочно в качестве ответа на изменение оценок ситуации с безопасностью. Переезд, по данным источника, происходит сегодня, 13 февраля.

“Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуации безопасности”, – сказал сотрудник Госдепа США, который общался на условиях анонимности.

Пока в Госдепе нет оценок того, когда может возобновиться работа посольства.

“Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов”, – сказал источник.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин также временно переедет во Львов.

Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве “не останется заброшенным” – там будет работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности здания.

23 января Госдеп разрешил добровольный отъезд американских штатных сотрудников посольства и приказал совершить выезд из посольства членов семей сотрудников, напомнили в дипмиссии.

12 февраля Госдепартамент приказал штатным сотрудникам посольства США, которые не занимают ключевые должности, уехать из Украины “из-за дальнейшей угрозы военных действий со стороны России”. С 13 февраля предоставление консульских услуг в посольстве США в Киеве было приостановлено.

Призывы к иностранным гражданам покинуть Украину прозвучали от властей США, Японии, Нидерландов, Латвии, Эстонии, Северной Македонии, Великобритании, Израиля, Дании, Канады, Черногории и ряда других стран.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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