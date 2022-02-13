Зеленский призвал Байдена как можно скорее посетить Украину и попросил о дополнительной военной и финансовой поддержке – CNN

По данным собеседника журналистов, который проинформирован о беседе двух президентов, Зеленский использовал звонок, чтобы предложить “конкретные идеи по уменьшению российской угрозы для Украины” – увеличение военной помощи и финансовой поддержки.

Как говорит источник СМИ, Зеленский также сказал, что ильная экономическая поддержка покажет президенту РФ Владимиру Путину, что Запад занял сторону Украины.

Также Зеленский якобы призвал Байдена как можно скорее посетить Украину. По информации CNN, положительного ответа не было. Об отрицательном канал тоже не сообщает, однако собеседники журналистов среди американских высокопоставленных лиц считают такой визит маловероятным.

В Белом доме каналу сообщили, что помощь Украине в сфере безопасности продолжается, также изучается возможность дополнительной макроэкономической поддержки с целью помочь экономике Украины в условиях наращивания Россией численности войск у границ.

Беседа Зеленского и Байдена продолжалась около часа. Президент Украины сообщал, что среди тем разговора были безопасность, экономика, санкции и российская агрессия. В Белом доме информировали, что Байден “ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины”.

Контекст:

Предыдущий телефонный разговор лидеров состоялся 27 января. Канал CNN сообщал, что разговор якобы прошел не очень хорошо из-за разногласий по поводу оценок уровня риска вторжения России в Украину. Зеленский отрицал наличие недоразумений во время переговоров с Байденом.

12 февраля Байден, а также президент Франции Эммануэль Макрон провели экстренные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщали в Кремле, в ходе разговора президентов РФ и Франции Путин заявлял, что западные страны не хотят “подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей”.

Макрон после беседы с Путиным говорил с Зеленским по телефону. Президент Украины информировал, что говорил с собеседником о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках “Нормандской четверки” и трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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