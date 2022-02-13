 

И не жила вовсе – Личное мнение

13.02.2022, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согнувшись под тяжестью торта, с трудом передвигая ноги, хиппующий дедушка Дибров поздравлял кого-то там с днём рождения. Рядом шла его жена, которая вполне могла бы сойти за внучку.

https://t.me/lenamiro/10850

Самое интересное, что Дибров запросто может протянуть ещё лет 10.

К тому моменту, как этот пожилой господин испустит последний вздох, бабий век его жены закончится.

Это будет уже немолодая женщина накануне климакса или даже его пережившая.


Фото: Соцсети

Не очень богатая. Мало что в жизни видевшая. Не состоявшаяся ни в чём, кроме попыток угодить капризному дедушке, который возомнил себя нечто большим, чем несмешной конферансье из пыльного ящика.

А дальше будет её собственная смерть, накануне которой обухом по голове долбанёт понимание того, что жизнь прошла, а ты её и не жила вовсе.

Разве не самый дорогой дом на Рублёвке с парочкой, в лучшем случае, домработниц в комплекте стоит того?

Вы довольны тем, как проживаете свою жизнь? Вы её, в принципе, проживаете или плывёте засохшим листом по течению?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Ученые рассказали о фатальности раковых метастаз в процессе трансформации онкозаболевания

19.09 / Центризбирком опубликовал первые результаты выборов в Госдуму

21.06 / Вакцинация против COVID-19 не ухудшает качество и концентрацию сперматозоидов

13.10 / Лукашенко продлил народу содержание под стражей

02.08 / Мнение: О предательстве Путина

13.05 / Мнение: Современные американские народовольцы

20.11 / Мнение: Признание «закона Родченкова» противоречит Конституции России

01.02 / После объединения ПФР и Фонда социального страхования пенсионные накопления будут обнулены

17.04 / Владимир Мединский: «Русофобские высказывания лидеров Европы и США от Карла Великого до Байдена»

15.07 / «Петровы в гриппе» и другие кошмары Кирилла Серебренникова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика