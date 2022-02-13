И не жила вовсе – Личное мнение
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Согнувшись под тяжестью торта, с трудом передвигая ноги, хиппующий дедушка Дибров поздравлял кого-то там с днём рождения. Рядом шла его жена, которая вполне могла бы сойти за внучку.
https://t.me/lenamiro/10850
Самое интересное, что Дибров запросто может протянуть ещё лет 10.
К тому моменту, как этот пожилой господин испустит последний вздох, бабий век его жены закончится.
Это будет уже немолодая женщина накануне климакса или даже его пережившая.
Фото: Соцсети
Не очень богатая. Мало что в жизни видевшая. Не состоявшаяся ни в чём, кроме попыток угодить капризному дедушке, который возомнил себя нечто большим, чем несмешной конферансье из пыльного ящика.
А дальше будет её собственная смерть, накануне которой обухом по голове долбанёт понимание того, что жизнь прошла, а ты её и не жила вовсе.
Разве не самый дорогой дом на Рублёвке с парочкой, в лучшем случае, домработниц в комплекте стоит того?
Вы довольны тем, как проживаете свою жизнь? Вы её, в принципе, проживаете или плывёте засохшим листом по течению?
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Источник: Лена Миро
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