 

Ученые оценили опасность нового штамма коронавируса

13.02.2022, 22:30, Разное
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Новый штамм коронавирусной инфекции может оказаться более патогенным, чем “Омикрон”. Следует ожидать большего количества тяжелых случаев болезни и летальных исходов. Такое мнение высказали британские ученые, специалисты в эпидемиологии, призвав власти страны не спешить со снятием “ковидных” ограничений.
Предположения о том, что последующие штаммы COVID-19 будут оказывать все меньше негативных последствий на организм, не доказаны, подчеркивают эксперты. Так, штамм “Омикрон” – это новый вариант вируса, а не производный от “Дельта”, и каким будет еще один штамм – более патогенным или менее – утверждать нельзя. Не исключено, что новый вариант коронавируса окажется очень заразным, сможет убить еще больше заболевших.

При этом специалисты уверены, на “Омикроне” пандемия COVID-19 не остановится. И какие последствия новые штаммы вызовут в перспективе – сказать сложно. В связи с этим исследователи просят власти сохранять ограничения, введенные на фоне коронавируса, а также не исключать роста числа заболевших и, возможно, готовиться к дополнительным мерам предосторожности.

Источник: www.mk.ru



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