Дочь Валерии чуть не лишилась слуха из-за болезни

Певица и актриса Шена (Анна Шульгина), старшая дочь народной артистки РФ Валерии, пояснила о проблемах со слухом, которые произошли в результате перенесенной болезни.

28-летняя вокалистка около полугода не появлялась в социальных сетях, чем огорчала поклонников, а сейчас нашла в себе силы рассказать о том, что с ней случилось. По словам певицы, после перенесенной коронавирусной инфекции у нее возникли проблемы со здоровьем. Ухудшил ситуацию стресс, который испытывала Шена. Все это привело к унынию, заиканиям, частичной потере памяти. Но самым серьезным испытанием для звезды стали проблемы со слухом.

По словам артистки, врачи диагностировали тугоухость I степени, а также стрессовое расстройство и депрессию. Курс лечения Шена проходила дома, несмотря на предложения лечь в частную клинику, и терапия дала свои результаты – состояние знаменитости стабилизировалось.

Слух также удалось восстановить, хотя при неудачном лечении все могло бы обернуться гормональными уколами в барабанную перепонку и даже необходимостью покупки слухового аппарата. Сейчас певица снова может отчетливо слышать. Она объяснила: поделилась перенесенными тяготами, чтобы подчеркнуть, насколько важно заботиться о себе и беречь психическое здоровье.

Источник: bloknot.ru