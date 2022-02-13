 

Лизингодатели потребовали от Украины вернуть самолеты на территорию ЕС

13.02.2022, 22:16, Новости дня
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Мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в свою очередь лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС, сообщила пресс-служба украинской авиакомпании SkyUp.

«12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно владельцы воздушных судов – лизингодатели – требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС», – приводит сообщение РИА «Новости».

Также сообщается, что компания SkyUp временно прекратила продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля.

«Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации», – сообщил генеральный директор авиакомпании Дмитрий Сероухов.

Ранее британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов официальное письмо с предупреждением, что через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве. Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения».

Чуть позже пассажирский самолет украинской компании SkyUp, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины.



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