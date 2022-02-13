 

Украина собралась выделить почти 600 млн долларов для сохранения авиарейсов

13.02.2022, 22:16, Новости дня
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Чтобы избежать прекращения авиарейсов, украинский кабмин решил выделить на гарантии страховщикам 16,6 млрд гривен (590 млн долларов), сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк («Голос») сообщил, что правительство Украины «утвердит решение выделить» указанную сумму министерству инфраструктуры. Эти деньги станут «гарантийным фондом для полетов» на Украину. Фонд, по его словам, «будет действовать с 14 февраля до момента ослабления внешней угрозы», передает ТАСС.

Позднее Шмыгаль подтвердил, что «правительство выделяет 16,6 млрд гривен» с целью «гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины». По его словам, «это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение» на Украину граждан, «которые сейчас находятся за границей». Деньги возьмут из Резервного фонда госбюджета для обеспечения безопасности полетов на Украине для страховых и лизинговых компаний, передает РИА «Новости».

Напомним, сразу несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов одновременно отменили рейсы на Украину. Сворачивание авиасообщения с Украиной происходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. Британские страховщики отказываются покрывать риски для самолетов в небе Украины из-за риска «русского вторжения». В МИД РФ подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



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