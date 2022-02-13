 

Канада решила эвакуировать своих военных с Украины

13.02.2022, 22:16, Новости дня
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Часть канадских военнослужащих временно эвакуируют с Украины, сообщило минобороны Канады.

Военных передислоцируют в другие страны Европы. О каких именно странах идет речь, в военном ведомстве Канады не уточнили. Также не сообщается, сколько военных будут передислоцированы. Минобороны Канады заявило, что передислокация сил связана «со сложившейся сложной оперативной обстановкой», передает ТАСС со ссылкой на CTV.

Напомним, Великобритания также объявила, что ее военные инструкторы, отправленные на Украину, покинут страну якобы из-за риска «российского вторжения». Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что отзыв военных инструкторов с Украины свидетельствует о завершении выполнения ими какой-то миссии. «Что-то они там уже сделали», – сообщила она. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



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