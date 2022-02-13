Ко Дню всех влюбленных: фильмы и книги для тех, кто одинок или счастлив в отношениях

Статус: “Недавно расстался”

Фильмы

500 дней лета

Отсчет фильма начинается 8 января и повествует о 500 днях из жизни Тома Хэнсона. Саммер Финн (англ. Summer — “лето”) приходит в офис, где работает Том. После короткого разговора в лифте у них завязываются отношения. Однако вскоре выясняется, что Саммер не верит в любовь и не хочет быть чьей-то девушкой. Том напротив — за серьезные отношения. Вскоре отношения пары заканчиваются — ровно на 290-й день. Следующая часть фильма повествует о том, как Том переживает разрыв и начинает новую жизнь.

Ла-ла Ленд

Известный американский мюзикл. В центре сюжета — влюблённые джазовый пианист Себастьян и начинающая актриса Миа, проживающие в Лос-Анджелесе и преследующие свои мечты. Но в один момент им приходится делать выбор между личным счастьем и амбициями. Победа остается за амбициями и пара переживает расставание.



Вечное сияние чистого разума

Еще один фильм, в котором герои переживают разрыв отношений. У Джоэла ничем не примечательная жизнь. Но однажды вместо того, чтобы поехать привычным маршрутом на работу, он сядет в электричку и поедет к морю. Это поступок перевернет его жизнь, ведь на берегу он встретить девушку с синими волосами. По пути домой Джоэл с Клементиной разговорятся и почувствуют, будто знают друг друга сто лет. и это не просто ощущение: в прошлом у ребят уже были отношения, но потом случился разрыв и Клементина “стёрла” бывшего из своей памяти…



Книги

Разрыв

После расставания мы попадаем на пересеченную местность, где трудно ориентироваться без путеводителя. Поэтому чувствуем себя напуганными — и норовим броситься в новые отношения или, наоборот, залечь на дно. Эта книга — ваша дорожная карта. Она поможет принять верное решение и построить новые, а главное, здоровые отношения. Сьюзен Эллиотт — психолог, консультант по переживанию горя — учит переносить потери, оценивать прошлый опыт, планировать будущее.

Измена

Когда случается измена, мир рушится. Почему? За что? Что пошло не так? И как быть дальше — разорвать отношения или попытаться склеить? Эту книгу — теплую, умную и полную конкретных советов — написала психолог с 35-летним стажем Джанис Спринг. В ней она рассказывает, как пережить кризис после измены, разобраться в своих чувствах и решить, стоит ли сохранять отношения. А если да — как сделать это бережно и нетравматично.



Статус: Счастлив в отношениях”

Фильмы и сериалы

Бойфренд из будущего

Путешествия во времени, будничная красота и самая искренняя любовь — все это ждет вас в фильме. Тим обладает уникальной способностью, которую унаследовал от отца — он может перемещаться во времени. Чтобы покорить свою возлюбленную, он повторяет их свидание много раз. Одна из идей фильма: чтобы быть счастливым, нужно проживать каждый день дважды: первый раз со всеми повседневными проблемами и заботами, а во второй раз замечая, насколько прекрасным может быть мир.



Катастрофа

Английский комедийный сериал об отношениях. Роб и Шэрон узнают о незапланированной беременности и решают жить вместе, несмотря на все сложности, которые приносит брак едва знакомых людей, герои вполне справляются. Берут на себя ответственность, принимают решения и ищут компромиссы. Это история о том, из чего собственно и складываются любые отношения.

Реальная любовь

Череда теплых рассказов о любви. В этом фильме любовь поистине правит всеми вокруг. От премьер-министра, который полюбил свою сотрудницу, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце. 9 переплетающихся киноновелл подарят вам ощущение тепла и сказки.



Книги

Любовь живет вечно

Чувства “подтягиваются” за поведением: если вы ведете себя с любовью, добротой и сопереживанием к партнеру, ваш мозг пойдет тем же путем. Как это реализовать в жизни? Семейный психотерапевт Микаэла Томас предприняла революционную попытку объединить исследования в разных областях. В это руководство вошли лучшие практики и идеи из трех научно обоснованных видов психотерапии: поведенческой терапии для пар, терапии сопереживания и терапии принятия и ответственности. Вы укрепите взаимопонимание в паре, восстановите утраченную близость, вернете в отношения доброту, тепло и гармонию.

Любовь на всю жизнь

Авторы книги — супруги-психотерапевты Харвилл Хендрикс и Хелен Хант. К моменту встречи они оба пережили неудачные браки и жаждали понять, в чем главная причина разногласий между партнерами и почему так сильно любившие друг друга люди ссорятся и расстаются. И им это удалось. Они создали Имаго-психотерапию — метод, который помог сотням пар спасти их отношения. В этой книге Харвилл и Хелен объясняют, как мы выбираем партнера, почему на определенном этапе в паре возникает недопонимание, как с ним бороться и как прийти к осознанному партнерству и любви на всю жизнь.



Статус: “Открыт для новых отношений или в активном поиске”

Фильмы

Дневник Бриджит Джонс

Легендарный фильм с харизматичной героиней, которая пытается обрести новые привычки, изменить жизнь и обрести любовь. В череде злоключений и казусов, с которыми все время сталкивается Бриджит, ей придется сделать главный выбор между скромником Марком и неотразимым Дэниэлом. Чем закончится эта забавная и романтичная история, наверняка, все уже знают, но тем не менее ее можно пересматривать снова и снова.



Амели

Киноклассика с еще одной незабываемой актрисой Одри Тоту. Чудачка Амели пытается изменить мир и сделать людей счастливее. Она работает в кафе “Две мельницы” на Монмартре и несколько раз пробует завязать любовные отношения с мужчинами, но её попытки “оказываются неубедительными”. Девушка умеет находить радости в мелочах и пытается отыскать хозяина найденной в своей ванной коробочки с сокровищами. Именно этот поиск и приводит ее к возлюбленному.



Книги

В активном поиске

Как найти того, кто подарит вам настоящее счастье? Как правильно вести переписку с тем, кто вам нравится? Как преодолевать неловкие ситуации, возникающие при общении онлайн, и в чем сложности перехода к общению офлайн? Авторы этой книги проделали огромную работу, чтобы найти ответы на эти вопросы. Они выяснили, как выглядят современные романтические отношения и какие тонкости интернет-этикета и психологические аспекты общения в сети необходимо знать, чтобы в океане бесчисленного числа вариантов сделать правильный выбор. Эта книга поможет найти того единственного всем тем, кто находится в активном поиске своего счастья.

Сила привязанности

Книга для тех, кто хочет, чтобы следующие отношения были лучше предыдущих. Автор рассматривает теорию привязанности Боулби и ее практическое применение в психотерапии. Кейсы из практики и упражнения направлены на помощь в “перенастройке” избегающего и тревожного типа привязанности и улучшения не только отношений, но и общего благополучия.

Статус: “Все ок, у нас трое (подставь свое) детей”

Кино

Леди Баг и Супер-кот

Адриан и Маринетт учатся в старших классах. Когда Парижу угрожает опасность, они перевоплощаются в Леди Баг и Супер-кота. Им предстоит захватить акум (тёмных бабочек), которые могут превратить в суперзлодеев кого угодно. Маринетт даже не подозревает, что Супер-кот — тот самый мальчик Адриан, к которому она испытывает чувства. Да и сам Адриан не догадывается, кто же скрывается за маской смелой Леди Баг. Добрый сериал о жизни подростков и первой любви — идеален для семейного просмотра.

Мультяшки

Сборник короткометражек с участием известных персонажей из мультфильмов Pixar. Отлично подойдут для семейного просмотра. Добрые и теплые истории и забавные моменты заставят улыбнуться всех — и детей, и взрослых.

Книги

Смысл моей жизни

Эта мудрая книга станет поддержкой для каждого родителя, который хочет вырастить счастливого человека, самостоятельного и способного отвечать за свои поступки. Автор Эйнат Натан — мать пятерых детей и практикующий консультант по воспитанию. Она не понаслышке знает, что “самая тяжелая работа в мире — быть родителями”, и ею приходится заниматься каждый день. Эйнат затрагивает самые волнующие родителей темы: детские истерики, совместный сон, первый класс и домашние задания, гаджеты и соцсети, сложные подростки, половое воспитание, травля и другие, — но пишет о них в успокаивающей манере.

Счастье вместе

Белинда Ласкомб, которая в течение 20 лет писала для журнала Time о браке и отношениях, проанализировала состояние современных брачных союзов, чтобы выявить основные источники проблем, с которыми сталкиваются супруги. Оказалось, что это: неумение ссориться, финансовые разногласия, дети и близкие родственники, сексуальные проблемы, отказ от помощи и чрезмерная близость (когда кажется, что знаешь своего партнера как облупленного).

В своей книге она предлагает простую, реализуемую, нескучную методику управления браком и техосмотра взаимоотношений, призванного выяснить, отчего они барахлят — может, достаточно всего лишь сменить масло? Спойлер: быть счастливыми в браке и оставаться вместе проще, чем кажется.

Статус: “Трудный период в отношениях”

Кино

Комета

Случайная встреча может объединить очень разных людей: циничного Делла и остроумную Кимберли. Это история безумной любви, которая похожа на головоломку. Герои перемещаются во времени и переживают не лучшие времена. Мы наблюдаем за их отношениями на протяжении 6 лет. Подготовка к свадьбе, решающий телефонный разговор, расставание, воссоединение — все события в фильме перемешаны и нам предстоит их собрать.

Прошлой ночью в Нью-Йорке

Молодожены Майкл и Джоанна живут красивой и успешной жизнью. Но всего одна ночь изменит их жизнь и заставит усомниться в прочности их отношений. Майкл вместе с коллегой Лорой отправится в командировку, а его жена Джоанна в это время в Нью-Йорке встретит свою старую любовь. Всем четырем героям придется бороться с искушением и ответить на вопрос “что считать изменой?”.

Книги

Обними меня крепче

Когда на смену любви и близости приходят неудовлетворенность, ссоры и охлаждение, страдают оба партнера. Эмоционально-фокусированная терапия позволит всем желающим разобраться в запутанном клубке эмоций и восстановить доверительные и близкие отношения. Автор Сью Джонсон популярно излагает принципы разработанной ею методики, а реальные истории и практическая часть помогут применить их к собственным отношениям.

Чувство любви

Новая книга Сью Джонсон, основателя эмоционально-фокусированной терапии и автора бестселлера “Обними меня крепче”, посвящена причинам разлада в отношениях и восстановлению эмоциональной близости. Ориентируясь на научные исследования и личные истории своих клиентов, Джонсон рассказывает, как “починить” любовь — врожденный код выживания — и ощутить благодаря поддержке и близости с другим человеком всю полноту жизни.