Мнение: Психологика30. Можно ли предотвратить войну – или уже поздно?

Дошло до того, что уже сам президент США анонсировал войну России и Украины, назвав точную дату ее “начала” – 16 февраля. 16, дескать, февраля Россия вторгнется на Украину, развязав, вполне возможно, Третью Мировую. Насколько можно доверять таким прогнозам? Что может заставить Путина “послушаться” пророчеств, которые звучат нынче во множестве и в которых говорят, что война неизбежна? ЗАЧЕМ России нападать на Украину? Что говорил об этом великий политолог прошлого Маккиавелли?

С вами очередной выпуск Психологики событий, и мы опять обсуждаем экзистенциальную ситуацию – будем ли мы жить… или будем воевать.