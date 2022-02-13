 

Мнение: Психологика30. Можно ли предотвратить войну – или уже поздно?

13.02.2022, 22:08, Разное
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Дошло до того, что уже сам президент США анонсировал войну России и Украины, назвав точную дату ее “начала” – 16 февраля. 16, дескать, февраля Россия вторгнется на Украину, развязав, вполне возможно, Третью Мировую. Насколько можно доверять таким прогнозам? Что может заставить Путина “послушаться” пророчеств, которые звучат нынче во множестве и в которых говорят, что война неизбежна? ЗАЧЕМ России нападать на Украину? Что говорил об этом великий политолог прошлого Маккиавелли?

С вами очередной выпуск Психологики событий, и мы опять обсуждаем экзистенциальную ситуацию – будем ли мы жить… или будем воевать.

Источник: Размышления вольного социолога



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