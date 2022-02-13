СМИ сообщили, что наблюдатели миссии ОБСЕ покидают оккупированный Донецк. В СММ прокомментировали

“СММ ОБСЕ в Украине – это гражданская миссия, большинство персонала которой составляют международные служащие, которых командируют государства – участники ОБСЕ. Такая система позволяет государствам – участникам ОБСЕ принимать решения среди прочего о передислокации своих командированных граждан как внутри страны, так и за ее пределы. Отдельные государства – участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, отправленным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней”, – говорится в сообщении.

В СММ заявили, что миссия будет продолжать работу в соответствии с мандатом “с наблюдателями, размещенными в 10 городах по всей Украине”.

“Безопасность всего своего персонала является самым высоким приоритетом для миссии, и СММ будет продолжать постоянно следить за ситуацией с безопасностью”, – проинформировали в пресс-службе.

13 февраля агентство Reuters сообщило, что сотрудники миссии ОБСЕ в воскресенье начали покидать оккупированный Донецк на фоне сообщений о риске возможного нового вторжения России.

Два источника сообщили агентству, что США решили вывести свой персонал из Украины, а Великобритания перевела своих наблюдателей из районов, контролируемых оккупантами, в районы, находящиеся под контролем правительства. Один дипломатический источник сообщил Reuters, что из Украины вывозят 160 сотрудников ОБСЕ, в том числе граждан Нидерландов, Канады, Словакии и Албании, но эта информация пока не была больше никем подтверждена. Еще один источник сообщил, что Донецк покинули наблюдатели из Дании.

Агентство сообщило, что, согласно данным источника, в целом 21 наблюдатель ОБСЕ покинул оккупированный Донецк и еще более 30 человек также планировали покинуть близлежащие районы, контролируемые правительством.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.

Ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину на фоне сообщений о возможности полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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