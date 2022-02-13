Бутусов: Страх в Украине создает не Путин и не Байден, а молчание власти и странные заявления. Зеленский должен каждый вечер выходить в эфир

“Страх в Украине создает не [президент РФ Владимир] Путин и не [президент США Джо] Байден. Страх создает молчание власти, противоречивые и странные заявления. Президент Зеленский обязан каждый вечер выходить в эфир, докладывать обстановку гражданам, успокаивать не дурацкими “шашлыками на майские праздники”, а рассказом о конкретных мерах государства по подготовке к кризису. Каждый вечер”, – написал Бутусов.

Журналист считает, что Зеленский два с половиной года “обманывал народ Украины заявлениями, что он собирается закончить войну”.

“Я писал изначально: это ложь, самообман, никаких признаков завершения войны не было, Путин не собирается освобождать Донбасс и Крым добровольно. И теперь ложь президента очевидна каждому. И вместо того, чтобы признать ошибки и возглавить сопротивление нации, Зеленский прячется от своих избирателей, прячется от реальности. Прячется от армии, которой сейчас необходимо дополнительное финансирование, топливо, транспорт, связь, тепловизоры, беспилотники, снаряды. А простые люди переживают и мучаются от неопределенности за свое будущее, за своих детей, потому что власть неспособна четко озвучить, какие будут действия при различных сценариях, неспособна сказать, какие риски и что конкретно делать тем, кто не может воевать, у кого на руках близкие, имущество, бизнес. Где же видосики? Трус. Просто трус”, – заявил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7248685658505001

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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