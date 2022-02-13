 

Врач назвала запрещенные процедуры для ног при диабете

13.02.2022, 21:47, Разное
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Врач-эндокринолог Ольга Деревянко назвала запрещенные для ног процедуры при диабете. При этом данная часть тела требует постоянного внимания, так как при заболевании теряется чувствительность стоп, что может обернуться рядом проблем.
Деревянко рассказала, что при педикюре стоит осторожно срезать ногти, чтобы не повредить кожу. Также не стоит сильно укорачивать ногтевую пластину, а ее уголки и вовсе не трогать, чтобы предотвратить их врастание. Если человек с диабетом переохладил ноги, то нельзя отогревать их грелками, у батареи или нагревательных приборов. Из-за пониженной чувствительности нижних конечностей можно получить ожог.

В ситуациях, когда на ногах появились раны, не стоит обрабатывать их спиртосодержащими средствами, например, йодом или зеленкой. В данном случае лучше обратиться к врачу. Опасно использовать мозольные мази, пластыри или жидкости, так как в их составе имеются вещества, разъедающие кожу.

Нельзя диабетикам принимать горячие ванны или парить ноги. Длительное пребывание в горячей воде приводит к повышенной сухости кожи, которая обернется образованием трещин и ран. Оптимальная температура воды не должна превышать 40 градусов.

Людям с диабетом стоит тщательно выбирать обувь, чтобы она была удобной, не сдавливала стопу и не приводила к появлению воспалений и мозолей. Особенно опасно длительное ношение такой обуви, так как провоцирует нарушения в кровообращении.

Не рекомендуется ходить босиком, ведь в таком случае высок риск получения травмы. Стоит беречь нижние конечности от солнечных ожогов, прогулок по пляжу, используя специальные защитные тапочки. В завершение Деревянко призвала уделить внимание резинке носков. Она не должна сдавливать ногу, чтобы не ухудшать кровообращение.

Источник: www.medikforum.ru



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