 

Настя Ивлеева удивила поклонников кандидатурой спутника на День Святого Валентина

13.02.2022, 21:46, Разное
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Популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева недавно опубликовала в разделе Stories личного микроблога в Instagram ряд фото и видеопубликаций, посредством которых поделилась с подписчиками несколькими измышлениями о своем нынешнем времяпрепровождении. Одной из наиболее интригующих стала информация знаменитости о том, с кем она планирует отмечать День Святого Валентина.
Впрочем, стоит отметить, что ответ Насти Ивлеевой на упомянутый вопрос скорее удивил и разочаровал, нежели порадовал посетителей её микроблога. В кадрах очень короткого флэш-видео красотка, сидящая в одиночестве за романтического вида столиком, лишь кокетливо развела руками и упомянула, что в настоящий момент определенного спутника для празднования 14 февраля пока не имеет.

“В компании потрясающего человека – себя самой”, – лаконично изрекла ведущая.

Изображение взято с: [email protected]_agentgirl_
К слову, в других сторис хозяйка аккаунта оказалась более “разговорчивой” и пояснила фолловерам, что была бы не прочь отправиться в путешествие в Анталию, несколько запуталась с перспективами дальнейшего блогерства в соцсетях и с нетерпением ждет момента, когда можно будет “жрать перед сном”. Не преминула Ивлеева возможностью и продемонстрировать поклонникам личную самоиронию: красавица на двух изображениях наглядно показала существенную стилистическую разницу в съемках фото для избранника и для своей матери.

Источник: www.instagram.com



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