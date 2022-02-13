Мнение: О крупных проблемах у самых стойких антиваксеров

Это можно было бы даже назвать ударом Судьбы. От которой, как известно, не уйдёшь, не спрячешься. С другой стороны, всё закономерно, где-то даже естественно. Просто очень уж для антиваксеров не вовремя. Так что, назовём произошедшее не ударом, а просто «подлянкой».

Но проблем у стойких антиваксеров от этого ни разу не меньше.

Во Франции, в американском госпитале, находящемся в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, в присутствии плачущих родственников три дня назад скончался Люк Монтанье. Большой учёный, получивший Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). И заблуждающийся, испуганный старик, получивший в последние годы сомнительную славу вакциноборца и мракобеса.

Всем памятны его высказывания о том, что новый тип коронавируса, вызвавшего до сих пор не прекращающуюся пандемию, имеет искусственное происхождение и разработан в лаборатории в Китае. По его словам, передача этого вируса от животных к человеку — «это красивая легенда». На практике же такое невозможно. «Вирус вышел из лаборатории в Ухане», — вынес свой вердикт Люк Монтанье, основываясь на совместном с математиком Жан-Клодом Перезом анализе последовательности генома SARS-CoV-2. По мнению учёного, безобидный для человека #коронавирус летучих мышей был искусственно дополнен фрагментами ВИЧ. А потом произошла утечка из лаборатории.

На самом деле, в китайском Ухане работают сразу две различные лаборатории – Центр контроля и профилактики заболеваний Китая, расположенный рядом с тем самым рынком, и Главная государственная вирусологическая лаборатория (которую часто называют Уханским институтом вирусологии). Последняя действительно работает с наиболее опасными вирусами (в том числе и коронавирусами), но расположена она далеко от рынка морепродуктов, откуда предположительно вышел «нулевой пациент». А Центр контроля и профилактики заболеваний Китая до начала пандемии не работал с коронавирусами, из-за чего первые образцы бронхоальвеолярной жидкости пациентов анализировались в Шанхайском клиническом центре общественного здравоохранения. При этом Центр по контролю и профилактике заболеваний #США подтвердил, что вирус распространился с рынка морепродуктов и является естественной мутацией. Впоследствии доказательства правильности такого вывода появились в десятках научных статей в реферируемых медицинских журналах.

Также Люк Монтанье известен скептическим отношением к вакцинации, начиная примерно с 2017 года. Наибольшую известность получило его высказывание о том, что количество смертей среди вакцинированных от ковида резко увеличится из-за т.н. «эффекта ADE» — антителозависимого усиления инфекции. Впрочем, здесь учёному сильно не повезло: для пущей убедительности антиваксеры переврали его слова, и в их редакции «#прогноз» стал звучать совсем мрачно. Дескать, все вакцинированные от COVID-19 умрут в течение двух лет из-за пресловутого эффекта ADE. Сейчас, когда введены уже миллиарды доз различных вакцин от коронавирусной инфекции, говорить про её «усиление» не приходится. Да и серьёзных побочных эффектов от прививок зафиксировано ничтожно мало — буквально единицы случаев на миллион уколов. Шансы умереть от ковида на несколько порядков выше. Даже в случае штамма «Омикрон».

В общем, Люк Монтанье под занавес своей жизни превратился в «икону» антива, став для них ценным источником фантазий. И вот он умер…

Невосполнимая потеря для всего антиваксерского сообщества.

Откуда же теперь его лидеры будут черпать убедительные фейки для обработки своей паствы?

Проблема, да?

—