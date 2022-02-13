МИД заявил о серьезной озабоченности решением о передислокации сотрудников СММ ОБСЕ на Украине

Решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность. Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации. Призываем руководство ОБСЕ решительно пресечь попытки манипуляции миссией и не допускать втягивание организации в разыгрываемые вокруг нее нечистоплотные политические игры», – говорится на сайте МИД России.

Также, по словам Захаровой, «исходим из того, что в условиях искусственно нагнетаемой напряженности мониторинговая деятельность миссии в полном соответствии с ее мандатом востребована как никогда».

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.