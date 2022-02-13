Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом обсудил текущую ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны России.

«Имели часовой телефонный разговор с @POTUS @JoeBiden (президентом США Джо Байденом). Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии», – написал Зеленский в своем Twitter.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.