Турция поддержала деятельность миссии ОБСЕ на Украине

Турция полностью поддерживает деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, говорится в заявлении МИД страны в Twitter.

«Большое значение имеет деятельность специальной миссии наблюдателей ОБСЕ в Украине, которую с момента ее создания возглавляют послы Турции. Мы полностью поддерживаем их», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее в МИД РФ заявили, что решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.

До этого в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ может быть подготовкой к провокации в Донбассе со стороны Киева.