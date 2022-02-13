 

Мнение: Жирик всё

13.02.2022, 21:24, Разное
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Я смотрю, ЛДПР сейчас вовсю “опровергает” некие “слухи” о смерти Жириновского. В воскресенье! Из чего можно смело сделать вывод, что Жириновский-таки да. Преставился, болезный. Ну, с его-то состоянием здоровья, да на ИВЛ, да после восьми прививок черт знает чем… Никак иначе и не может быть.

Забавно, что в итоге никто не сделает больше для дискредитации самой идеи прививания от ковида, чем Жирик – можно сказать, это его прощальное доброе дело для России. Любые рациональные доводы, доказательства вреда, “побочки” – всё понималось народом надвое, “можь все так, а может, и не так!” Но вот то, что “Жирик в себя 8 штук вколол, а все равно на ИВЛ умер” – вот это в память народную вклинится на века. Парадокс в том, что с чисто научной точки зрения эта информация как раз прививки ничем не порочит, ведь 8 – это явный перебор. С точки зрения науки – да, а с точки зрения маркетинга – информация убийственная для вакцин.

Спасибо, Жирик! Ты всегда знал, как правильно общаться с народом.

Вслед за ним, очевидно, даст дуба и сама “партия” ЛДПР. Это был абсолютно авторский проект, без “Жирика” никакой ЛДПР быть не может. А раз так – у Кремля “провиснет” “мужской маргинальный” фланг. Мужики на выборы и так не ходят, а с потерей Жириновского совсем перестанут. Рисовать явку на выборах станет еще сложнее, а выборы станут еще более “женскими”.

А больше ничего не изменится.

Источник: Размышления вольного социолога



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