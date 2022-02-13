 

Байден и Зеленский провели телефонный разговор

13.02.2022, 20:48, Новости дня
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Новый телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в субботу продолжался чуть менее часа, передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома.

Других подробностей состоявшейся беседы лидеров двух стран телеканал не приводит, информирует РИА «Новости».

Это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала текущего года. Байден и Зеленский беседовали в начале и конце января.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



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