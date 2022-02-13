Мнение: Соловьиный туман

А вот для тех, кто уже извелся в ожидании войн и катастроф – что называется, “доброе видео”. Шендерович поет “Сиреневый туман”, а на подпевке у него… ни за что не догадаетесь, кто! Дивное, просто дивное видео! Не уверен даже, что много кто узнает подпевателя; то есть – узнают-то многие, но далеко не все поверят своим глазам!

А вот да, было ведь такое время, и не так уж давно; это ведь начало “нулевых” всего-навсего. И лев тогда возлегал рядом с овном, и никому за это ничего не было! Сейчас-то как их жизнь разбросала: одного уже и в эмиграцию выдавили, а второй – Главный Пропагандист всея Руси, день и ночь разоблачает врагов.

Потешный ролик, что ни говори. Можно расслабиться и подобреть душой.

“О таком бек-вокале даже Путин не мечтает!” – говорит там в самом конце Эдуард Успенский. Путин, видать, смотрел ту передачу, и его ЗАЕЛО. С тех пор наш герой с путинского бек-вокала не вылезает.