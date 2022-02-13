 

Правительство примет решения, чтобы авиакомпании продолжали полеты над Украиной – Офис президента

13.02.2022, 20:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками”, – написал он.

Тимошенко отметил, что заседание правительства запланировано на 20.00 13 февраля.

“Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены: в Украину можно летать и никаких проблем нет”, – написал замглавы ОП.

https://www.facebook.com/kirill.timoshenko/posts/5025159630861114

Контекст:

12 февраля на фоне российской агрессии прекратила полеты в Украину авиакомпания KLM из Нидерландов, а 13 февраля в Молдове вместо Украины совершил посадку следовавший из Португалии самолет авиакомпании SkyUp.

13 февраля народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко заявил, что, по его информации, 14 февраля с 16.00 может быть закрыто воздушное пространство Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил Reuters, что это “нонсенс” и “сама Украина не видит смысла” в таком закрытии.

О том, что небо над Украиной остается открытым, подтвердили 13 февраля в Министерстве инфраструктуры.

В SkyUp заявили, что вынужденная посадка рейса из Португалии в Молдове вместо Украины объясняется именно требованиями лизингодателей. “12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно, владельцы воздушных судов – лизингодатели – требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС”, – рассказали в SkyUp.

Глава “Украероруху” Андрей Ярмак сообщил, что Украина из-за российских учений рекомендовала авиакомпаниям избегать полетов над открытыми водами Черного моря с 14-го по 19 февраля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Террористы обстреляли две провинции в зоне деэскалации в Сирии

17.08 / Соратница Тихановской заявила, Белоруссия может гордиться своими рабочими

11.12 / Власти Подмосковья уточнили требование теста на COVID для посещения кафе

05.02 / “Ужасная пропаганда против Украины”. Кравчук рассказал свои впечатления от канала ZIK

06.01 / Лукашенко обратился к жителям Казахстана

04.04 / Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса

07.08 / ОКР отправил запрос по судейству на ОИ в Международную федерацию гимнастики

04.09 / Паралимпиец назвал некрасивым отказ украинца от фото с россиянами

04.06 / В РФ построят завод по производству серверов

15.10 / Умные фары Audi могут проецировать изображения на дорогу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика