 

Победитель нацотбора на “Евровидение 2022” Алина Паш представила документы о легальном пересечении границы с Крымом

13.02.2022, 20:34, Новости дня
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“Общественное проанализировало ряд обвинений: публичных и поступивших в обращениях граждан. Информация, которая приводится в качестве доказательства нарушения требований нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины”, – отмечается в публикации.

В документе, предоставленном Госпогранслужбой Украины, сообщается, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ “Чаплинка” 11-го и 13 августа 2015 года.

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Публикация от Євробачення (@suspilne.eurovision)

Контекст:

12 февраля Паш за кулисами финала нацотбора на “Евровидение 2022” дала интервью украинской телеведущей Кате Осадчей для программы “Світське життя”, в котором рассказала про поездку в Крым и пранк в Москве.

В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта “Миротворец” за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

12 февраля Паш стала победительницей украинского нацотбора на конкурс “Евровидение 2022” с композицией “Тіні забутих предків”, набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

“Евровидение 2022” пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Алина Паш выступит в первой половине первого полуфинала. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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