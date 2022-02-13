Активист Макаренко оценил заявление Беглова о «поцелуях в задницу»

Глава Петербурга Александр Беглов не сдержался на рабочем совещании по организации уборки города, заявив в резкой форме, что не понимает нужд горожан. Общественный деятель Эрнест Макаренко оценил слова губернатора и работу коммунальщиков.

По данным Telegram-канала «Площадь Восстания», Беглов гневно прокомментировал негативные публикации в свой адрес.

«Что вообще от меня они [горожане] хотят? Я не могу им вечно задницу целовать по каждому вопросу», — сказал он.

Макаренко заметил, что глава города должен придерживаться общепринятых норм, а его команда — выполнять свои обязанности по управлению города. Но в текущем моменте чиновники не справляются с организацией уборки снега.

«Я понимаю, что в Петербурге непростая ситуация происходит: скользко, все эти фирмы, занимающиеся уборкой снега, работают таким образом, что их надо разогнать и всю систему организовывать заново. Это верх идиотизма», – отметил он.

Коммунальные службы Северной столицы в течение нескольких месяцев подвергаются критике. Петербуржцы жалуются на огромные сугробы и горы мусора в городе.

Источник: aobe.ru