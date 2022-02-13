Ученые заявили о большом вреде лишнего жира в организме для умственных способностей человека

Канадские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности влияния последствий ожирения на динамику здоровья людей. Выяснилось, что большое количество жира способно спровоцировать снижение уровня умственных способностей у болеющих упомянутым недугом.

Как рассказали медики, представляющие Макмастерский университет (Канада), наличие избытка как висцерального, так и общего жиров может привести к снижению когнитивных факторов, ухудшая у страдающих ожирением людей способности к мышлению, запоминанию информации, а также и к обычной речи. Примечательно, что такой эффект характерен не только для пожилых граждан, но и для людей среднего возраста и даже молодежи. Более того, чем больший объем жира имеется в организме, тем более сильным может быть уровень умственного регресса вне зависимости от образования.

Также специалисты отметили, что фактор ожирения провоцирует и увеличение скорости старения головного мозга. В частности, по словам ученых, повышение общего объема жира на 9,2% либо висцерального на 36 мл способно явиться причиной когнитивного старения на один год. Материалы исследования были опубликованы El Confidencial.

Источник: info.sibnet.ru