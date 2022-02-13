Доктор Амен Сибтейн назвал основные симптомы онкологии

Эксперт из Великобритании Амен Сибтейн пояснил о главных проявлениях рака. Постоянная боль, ночная потливость, потеря веса, появление припухлости и другие признаки могут свидетельствовать о наличии онкологии в организме человека.

Зачастую онкологию диагностируют на поздних стадиях развития, так как очень сложно распознать изменения в организме в начале болезни. Специалист-онколог Амен Сибтейн из Великобритании пояснил об основных симптомах рака и объяснил, на что нужно обращать внимание для предотвращения развития патологии.

Здоровый человек не должен испытывать постоянную боль. Если такой симптом наблюдается больше трех недель – нужно срочно обратиться к врачу. Сибтейн сообщил, что нужно обращать внимание на любые необъяснимые боли, которые появились без видимой причины. Чрезмерная ночная потливость может указывать на развитие лимфомы или лейкемии. Специалист рассказал, что внезапная потеря веса может сигнализировать о наличии онкологии. Важно регулярно осматривать свое тело, например, появление шишки или припухлости может свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли.

Постоянная усталость указывает на истощение организма при раковой болезни. Симптомами такой патологии также являются вздутый живот и частый кашель. И последним главным признаком онкологии Амен Сибтейн называет выделение крови с мочой, калом, слизью из носа и другими жидкостями организма.

Источник: live24.ru