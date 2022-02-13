Российские банки предложили сделать положительным образ старухи-процентщицы в “Преступлении и наказании”

Несколько крупных российских банков обратились к министерству просвещения РФ с инициативой подготовить новую редакцию романа Достоевского “Преступление и наказание”. По мнению руководства финансовых учреждений, негативный образ старухи-процентщицы создает у школьников ошибочное представление о кредитной системе.

«Если к Раскольникову у читателя возникает неоднозначное отношение, то Алена Ивановна воспринимается большинством как исчадие зла», — говорится в обращение.

По мнению банкиров, уже само словосочетание «старуха-процентщица» вызывает у современных россиян отрицательные ассоциации.

«Так как произведение Достоевского включено в школьную программу, необходимо объяснять молодым людям ту важную общественную функцию, которую выполняла Алена Ивановна. Нельзя забывать, что выдавая кредиты, пожилая женщина помогала развивать экономику страны, стимулируя потребительскую активность граждан», — считают представители банков.

Авторы обращения просят в новой редакции отказаться от выражения «старуха- процентщица», сделав Алену Ивановну молодой привлекательной дочкой губернатора. Также предлагается заменить сцену убийства на сцену оформлением Раскольниковым нового кредита.

Помимо этого, представители банков просят министерство подкорректировать тексты других известных произведений: «Гобсек» Бальзака и «Венецианский купец» Шекспира .

—