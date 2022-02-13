 

Российские банки предложили сделать положительным образ старухи-процентщицы в “Преступлении и наказании”

13.02.2022, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Несколько крупных российских банков обратились к министерству просвещения РФ с инициативой подготовить новую редакцию романа Достоевского “Преступление и наказание”. По мнению руководства финансовых учреждений, негативный образ старухи-процентщицы создает у школьников ошибочное представление о кредитной системе.

«Если к Раскольникову у читателя возникает неоднозначное отношение, то Алена Ивановна воспринимается большинством как исчадие зла», — говорится в обращение.

По мнению банкиров, уже само словосочетание «старуха-процентщица» вызывает у современных россиян отрицательные ассоциации.

«Так как произведение Достоевского включено в школьную программу, необходимо объяснять молодым людям ту важную общественную функцию, которую выполняла Алена Ивановна. Нельзя забывать, что выдавая кредиты, пожилая женщина помогала развивать экономику страны, стимулируя потребительскую активность граждан», — считают представители банков.

Авторы обращения просят в новой редакции отказаться от выражения «старуха- процентщица», сделав Алену Ивановну молодой привлекательной дочкой губернатора. Также предлагается заменить сцену убийства на сцену оформлением Раскольниковым нового кредита.

Помимо этого, представители банков просят министерство подкорректировать тексты других известных произведений: «Гобсек» Бальзака и «Венецианский купец» Шекспира .

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Как количество братьев и сестер связано с риском болезней сердца и смерти

15.12 / Светлана Пермякова ответила обидевшемуся Ярославу Ярушину

28.05 / Похожа на подростка – Личное мнение

15.02 / 5 захватывающих российских документальных фильмов, которые стоит посмотреть

06.10 / Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных

19.08 / Тест на знание фактов из жизни певицы МакSим: от скитаний по вокзалам до всероссийской славы

16.08 / Здоровье дороже: Карди Би потратила 100 тысяч долларов на тесты на коронавирус ради съемок клипа с Кайли Дженнер

17.04 / Яков Кедми рассказал, от чего Джо Байден может отказаться ради мира с Россией

22.01 / В российских школах будут бесплатно раздавать презервативы

28.01 / Мнение: Потепления не будет. Ковид не страшен. Никонов велик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика