 

Стало известно об эвакуации дипломатов США из Киева во Львов

13.02.2022, 20:04, Новости дня
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Посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности, сообщил источник по дипломатической службе США.

«Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности», – рассказал представитель Госдепа украинскому изданию «Европейская правда».

По его словам, «во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д».

Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



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