 

Кабмин Украины подготовил решения для выполнения рейсов над страной

13.02.2022, 20:04, Новости дня
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Кабинет министров Украины подготовил решения для сохранения авиарейсов в воздушном пространстве страны, их намерены принять уже на заседании правительства в воскресенье, сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. В 20.00 (21.00 мск) состоится заседание кабинета министров, ожидаем их принятия. Хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, чтобы страховые компании были уверены – на Украину можно летать и никаких проблем нет», – написал Тимошенко в своем Facebook.

Напомним, что в воскресенье стало известно: нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полеты на Украину из-за угрозы российского «вторжения». Чуть позже поступили сообщения об упомянутом выше письме британских страховщиков. «Эти уроды вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит с Украины и не влетит на Украину примерно с середины дня понедельника», – прокомментировал действия британцев источник киевского портала «Страна.ua» на украинском страховом рынке.

С ограничениями на полеты уже столкнулись и собственно украинские перевозчики. Самолет компании SkyUp, выполнявший рейс с португальской Мадейры в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины. Представитель ирландской лизинговой фирмы, передавшей самолет в распоряжение SkyUp, категорически запретил полет своего воздушного судна в Киев.

Сворачивание авиасообщения с Украиной проходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. В то же время в воскресенье советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заявил, что Киев «не видит смысла» закрывать воздушное пространство страны, поскольку это напомнило бы «частичную блокаду». Воздушное пространство над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, заверила пресс-служба министерства инфраструктуры страны.



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