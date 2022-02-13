В мире: Байден лишил Украину неба

Международные и украинские авиаперевозчики спешно и массово отменяют рейсы в Киев и Одессу. Британские страховщики отказываются покрывать риски для самолетов в небе Украины из-за риска «русского вторжения». Власти в Киеве бьют тревогу и считают ущерб, но у них нет шансов повлиять на главного заказчика психоза скорой войны.

Сразу несколько авиакомпаний из Евросоюза и Соединенных Штатов – в частности, американская Delta Airlines, ирландская Ryanair, нидерландская KLM и польская LOT – одновременно отменили рейсы на Украину, сообщил в воскресенье TACC со ссылкой на данные из киевской воздушной гавани Борисполь и международного аэропорта Одессы. Германская Lufthansa «следит за ситуацией», что также не исключает прекращения рейсов.

Сворачивание авиасообщения с Украиной происходит на фоне нагнетания на Западе паники в связи с якобы скорым «вторжением» российских войск. Надо сказать, что киевская власть пытается переломить тенденцию. В воскресенье советник главы офиса президента Украина Михаил Подоляк заверял, что Киев «не видит смысла» закрывать воздушное пространство страны, поскольку это напомнило бы «частичную блокаду». Небо над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков, заверила пресс-служба министерства инфраструктуры страны.

Но тренд вряд ли удастся переломить – так, компания KLM, которая одной из первых оповестила о прекращении рейсов, объяснила свое решение угрозой российского «вторжения». Чуть позже в воскресенье стало известна наиболее вероятная причина массового сворачивания воздушного сообщения с Украиной. Британские страховые компании разослали крупнейшим собственникам воздушных судов по всему миру письмо с предупреждением – через 48 часов перестанет действовать страховое покрытие для любого самолета на территории Украины и в украинском воздушном пространстве.

«Эти уроды вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника», – прокомментировал действия британцев источник киевского портала «Страна.ua» на украинском страховом рынке. Так же происходящее оценил и депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Собственники самолетов, находящихся в лизинге у авиакомпаний по всему миру, запрещают полеты «своих бортов» – и скорее всего, с понедельника будет приостановлено все авиасообщение с Украиной, цитировал украинского парламентария ТАСС.

Отметим, что с ограничениями на полеты уже столкнулись и собственно украинские перевозчики. Самолет компании SkyUp, выполнявший рейс с португальской Мадейры в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета на заход лайнера в воздушное пространство Украины. Представитель ирландской лизинговой фирмы, передавшей самолет в распоряжение SkyUp, категорически запретил полет своего воздушного судна на Украину. Борт пришлось посадить в Кишиневе.

Хотя официально воздушное пространство Украины не закрыто, перевозчикам с большой вероятностью придется отказаться от рейсов на Украину, с Украины и через украинское воздушное пространство. Причина – в страховке, указал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «У страхования авиаперевозчиков есть специфика, – отметил собеседник. – Как правило, ни одна страховая фирма полностью не принимает на себя риски по таким крупным клиентам, как авиакомпании. Поэтому существует международный рынок перестрахования. Речь идет о следующем – страховая компания выдает полис, и при этом договаривается с другими страховщиками о том, что они консолидированно несут ответственность».

Как правило, страховое покрытие не предусматривает такой риск, как военные действия, отметил Пантелеев. «Учитывая сложную ситуацию вокруг Украины, страховые компании могут сделать соответствующую оговорку: в связи с высокими рисками они перестают покрывать страховкой полеты на Украину, с Украины и в украинском воздушном пространстве», – указал эксперт.

«Не надо проводить какую-то кампанию по «убеждению» перевозчиков – достаточно поговорить с компанией, которая занимается перестрахованием. Сотни фирм, работающих на страховом рынке, стремятся обезопасить себя тем, что они сами страхуются, причем – у небольшого числа компаний. Достаточно повлиять на одну или несколько фирм-перестраховщиков, чтобы передумали достаточно многие», – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В данном случае, решающим оказалось слово британских «перестраховщиков».

В первую очередь их позицию учтут компании-лессоры – то есть фирмы, которые сдают воздушные суда в лизинг перевозчикам, указал Пантелеев. «Лизинговые компании – понимая, что теперь полеты на Украину, с Украины и через воздушное пространство этой страны не покрыты страховкой – сообщают фирмам-эксплуатантам: полеты на принадлежащих этим лизинговым компаниям воздушных судах в обозначенный регион невозможны». После этого перевозчики по всему миру и начинают массово сворачивать рейсы. Причем, с ущербом для себя.

Пантелеев напомнил, что после инцидента с принудительной посадкой борта Ryanair в Минске, и жесткой реакции ЕС, европейские авиакомпании отказались от полетов в Белоруссию и от пролетов через ее воздушное пространство.

«Теперь нужно будет облетать две страны – и Белоруссию, и Украину.

Соответственно, нужно будет идти либо над Черным морем, либо ближе к Балтике. Для польских и других европейских авиаперевозчиков это неприятная ситуация – придется тратить больше времени на полет и больше авиационного керосина», – указал исполнительный директор агентства «Авиапорт».

Но на бизнес авиаперевозок уже оказали воздействие извне через страховщиков. И теперь компаниям, пусть и в ущерб себе придется следовать общему тренду – поддерживать панику вокруг «российского вторжения», которое якобы должно случиться со дня на день, отмечают эксперты. В этот тренд вписывается и показательный отзыв на родину западных дипломатов и сотрудников международных организаций, отметил Погребинский.

«Рядом с моим домом находится британское посольство. Вчера они спустили свои флаги, – рассказал киевский политолог. «В моем доме живут дипломаты. Я с ними пересекаюсь – на улице, во дворе – и могу сказать: никто из них не считает, что здесь скоро будут русские танки», – добавил собеседник. Но, отмечает он, очевидно, что дипломатов уже проинструктировали по поводу текущих событий.

«Одновременно мейнстримные масс-медиа Запада согласованно доводят общественные настроения до такой степени, при которой «высокая степень вероятности вторжения России» кажется реальным фактом», – заметил Погребинский. Он напомнил, что агентство Bloomberg уже оповестило – «агрессия» якобы начнется уже в предстоящий вторник.

«Если такая кампания запущена, то дальше включается механизм необратимых действий, которые невозможно не выполнить – потому что невыполнение поставит под вопрос саму сверхзадачу, – рассуждает эксперт. – Есть регламент, по которому должны происходить такие-то и такие-то события. В этот регламент входит и отзыв дипломатов из страны – и отступить от него означает поставить под сомнение сверхцель.

Если «русские должны войти в Киев», то как здесь могут оставаться журналисты и дипломаты? Иначе в сценарий не поверят».

В ситуации, когда призыв «бежать с Украины от русских» фактически исходит от президента США, в крайне незавидном положении оказывается президент Украины. «Владимира Зеленского загнали в ловушку. Он со своей стороны не может открыто нападать на Байдена. С другой стороны – ему нужно хоть как-то успокоить население», – отметил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Могу напомнить слова Зеленского неделю назад. К тому моменту, не менее 12,5 млрд долларов ушли из Украины. Совершенно понятно, что инвесторы бегут. От растущей нестабильности на Украине выигрывают разве что финансовые спекулянты», – констатировал Охрименко. «Понятно, что истерика сказывается и на экспортно-импортных операциях. Если курс доллара «улетит», то это приведет к раскручиванию инфляции. Девальвация гривны в свою очередь, грозит снижением ВВП. Кроме того, очевидно, что разговоры о «вторжении» вносят панику в обществе. Кто-то закупает гречку, а кто-то предпочитает скупать доллары. Население начинает массово забирать депозиты из банков», – констатировал экономист.

Сейчас через некоторые Telegram-каналы вбрасываются информация о том, что в понедельник украинскую валюту ожидает критический обвал на Межбанковской бирже – до 30 гривен за доллар (нынешний курс – 28 к 1). «На этих настроениях, естественно, заинтересованные круги планируют заработать. Используют панику, сильно нагнетают», – отметил Охрименко.

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