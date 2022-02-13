 

Власти Москвы проверят корректность счетов за отопление в Коптеве

13.02.2022, 19:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В ряде СМИ и социальных сетях появились сообщения о возросших начислениях за отопление в районе Коптево Северного административного округа, которые выставлены москвичам частными управляющими компаниями”, – сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

Корректировка платежей за отопление ведется в соответствии с требованиями законодательства. В платежных документах действует принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема.

По итогам года стоимость корректируется до фактического объема поставленной тепловой энергии.

Департамент ЖКХ Москвы проведет проверку по поводу выставленных жителям Коптева счетов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / У берегов Сахалина сел на мель корабль

17.11 / В нише изгоя

27.05 / В Подмосковье у водителя нашли 200 таблеток ЛСД

29.10 / Совладелец Совкомбанка о своей стратегии инвестирования: Покупать американские акции нет смысла

25.03 / Мнение: Новый тип войны

22.10 / Король Виллем-Александр и королева Максима выпустили видео с извинениями за свой отпуск в Греции

20.05 / Скандалы: Юрий Глоцер спродюсировал отмывание

27.03 / Яков Кедми рассказал, как Россия должна ответить на растущую угрозу от НАТО и США

25.04 / Что будет, если кушать на ходу

12.06 / Мелирование светлыми и темными оттенками: в чем разница, что выбрать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика