 

Власти Москвы проверят корректность счетов за отопление в Коптеве

13.02.2022, 19:58, Разное
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“В ряде СМИ и социальных сетях появились сообщения о возросших начислениях за отопление в районе Коптево Северного административного округа, которые выставлены москвичам частными управляющими компаниями”, – сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

Корректировка платежей за отопление ведется в соответствии с требованиями законодательства. В платежных документах действует принцип оплаты текущего потребления тепла в конкретном месяце в размере 1/12 от прошлогоднего объема.

По итогам года стоимость корректируется до фактического объема поставленной тепловой энергии.

Департамент ЖКХ Москвы проведет проверку по поводу выставленных жителям Коптева счетов.



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