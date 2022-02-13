Смольный заявляет о прохождении пика пятой волны на фоне роста госпитализаций петербуржцев

По состоянию на 13 февраля, в красных зонах медучреждений Санкт-Петербурга находятся более 8 500 пациентов. Причем 630 – в реанимации, 323 – на аппаратах ИВЛ. Еще 158 000 лечатся амбулаторно.

В последние несколько дней эпидемиологическая ситуация в Северной столице немного улучшается. Председатель Комитента по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что Санкт-Петербург преодолел пик пятой волны пандемии. По его мнению, об этом свидетельствует статистика заболеваний за прошедшие три дня.

Исходя из этих данных, Санкт-Петербург по-прежнему занимает первое место по заболеваемости COVID-19 среди всех городов России. Северная столица оставила позади Москву. Там специалисты зафиксировали всего 14 336 случаев.

К неутешительным показателям привела политика администрации Александра Беглова. Система здравоохранения города не смогла выдержать нагрузку после наступления пятой волны. Несмотря на то, что об этом было известно заранее, чиновники Смольного не подготовили больницы должным образом. Администрация Александра Беглова предложила петербуржцам оформлять больничные дистанционно, однако система постоянно дает сбои. Вдобавок к этому, медицинские работники не успевают своевременно оказать помощь всем нуждающимся. Каждый день без ответа остаются от 20 до 40 заявок. В результате горожанам приходится самостоятельно посещать поликлинику, где их ожидают длинные очереди.

Все эти факты указывают на преждевременность заявлений чиновников Смольного о том, что ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге находится под контролем. Антиковидные меры команды Александра Беглова не демонстрируют существенных результатов.